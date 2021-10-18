TİKA, Pakistan'ın 3 Farklı Şehrinde 5 Adet Su Arıtma Tesisi Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Pakistan'ın en büyük şehirlerinden olan Lahor, Faysalabad ve İslamabad'da temiz suya erişimi sağlamak amacıyla 5 adet su arıtma tesisi kurarak, Lahor'daki tesisi törenle hizmete açtı.

Ülkenin en büyük eyaleti olan Pencap'ın en büyük şehirlerinden Lahor, Faysalabad ve İslamabad'da, TİKA ve Al-Khidmat Vakfı iş birliğiyle kurulan tesislerin açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pencap Aab-e-Pak Otoritesi Başkanı Dr. Shakeel Khan, Lahor Su ve Sanitaston Ajansı Genel Müdürü Syed Zahid Aziz, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut ve Al-Khidmat Vakfı temsilcileri katıldı.

Konuşmasında Büyükelçi Yurdakul, TİKA'nın yaptığı faaliyetlerle iki ülke ilişkilerine olumlu katkılar sunduğunu ifade ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pencap Aab-e-Pak Otoritesi Başkanı Dr. Shakeel Khan ise konuşmasında, Türkiye ve TİKA'nın, Pakistan'daki en önemli sorun olan temiz suya ulaşım konusunda verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Khan, Pencap Eyaletinin temiz suya erişim konusundaki en büyük devlet otoritesi olarak Pencap Aab-e-Pak Otoritesi ve TİKA arasında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanması talebinde bulundu.

Lahor Su ve Sanitaston Ajansı Genel Müdürü Syed Zahid Aziz ise, Lahor'da temiz suya ulaşımın her geçen zorlaştığını ifade ederek, tesislerin ihtiyaca yönelik noktalarda kurulduğuna dikkat çekti.

TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut da, TİKA olarak Pakistan'da temiz içilebilir suya ulaşımın ne derece mühim olduğunun farkında olduklarını belirterek, projenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kurulan tesislerin her biri, saatte ortalama 2 bin litre su arıtma kapasitesine sahip.

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