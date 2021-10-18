TİKA'dan, Kırgızistan'da Milli Sinema Stüdyosu'na destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ( Tika ), Kırgızistan'da Milli Sinema Stüdyosu'na arşivdeki filmlerini dijitale aktarması için proje desteğinde bulundu.

Kırgızistan'ın ilk Türkiye Büyükelçisi ve ünlü Sinema Yönetmeni Tölömüş Okeyev'in adını taşıyan "Kırgızfilm" Milli Sinema Stüdyosu'nda TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından kurulan modern dijital cihazlar törenle teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Kırgızfilm Milli Sinema Stüdyosu Müdürü Akjol Bekbolotov ve Sinema Daire Başkanı Muktalı Bektenaliyev katıldı.

Bu yıl başkent Bişkek'te 5'incisi düzenlenen Türk Filmleri Haftası etkinlikleri için ülkede bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, Yönetmen Öner Kılıç ve "7. Koğuştaki Mucize" adlı filmin çocuk oyuncusu Nisa Sofia Aksungur da hazır bulundu.

"Bir ülkenin hafızası onun egemenliğinin anahtarıdır"

Büyükelçi Doğan, burada yaptığı konuşmada, TİKA tarafından Kırgız sinema arşivlerinin dijitalleşmesi projesini başlattığını belirterek, "Bir ülkenin hafızası onun egemenliğinin anahtarıdır. Bu yüzden bu proje Kırgızistan halkına hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Doğan, TİKA'nın Kırgızistan'ın bağımsızlığından bu yana önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "Torunlarımız geçmişteki atalarının hayatlarını öğreneceklerdir. Türkiye, Kırgız halkıyla beraber olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

"TİKA, Kırgızistan'da 900'den fazla proje hayata geçirdi"

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz da TİKA'nın, Kırgızistan'da 1993'de açıldığından bu yana, eğitim, sağlık, tarım, kültürel hayata katkı, kamu idari birimlerin geliştirilmesi ve sosyal proje alanlarında olmak üzere 900'den fazla projeyi hayata geçirdiğini bildirdi.

Kırgızfilm Milli Sinema Stüdyosu'nda TİKA'nın "Önemli Evrak ve Eserlerin Dijitalleştirilmesi Projesi'nin açılışını yapmak üzere toplandıkları belirten Yorulmaz, proje ile Kırgızistan'ın 100 yıllık arşivin dijitalleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını söyledi.

Yorulmaz, dijital ortama aktarılan arşivlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması için aynı zamanda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna (TRT) ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) bünyesindeki MediaManas Merkezi ile paylaşılacağını ifade etti.

"Şimdi eski filmlerimizi dijital ortamında görme şansımız oldu"

TİKA'nın gerçekleştirdiği projeden duyduğu sevincini dile getiren Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Camankulov, "Bu çok önemli bir proje, tarihi günü yaşıyoruz. Şimdi eski filmlerimizi dijital ortamında görme ve en iyi kalitede halkımıza sunma şansımız oldu." dedi.

Camankulov, TİKA'nın Kırgızistan'da çok aktif çalışan kurumlardan biri olduğunu belirtti, projeyi hayata geçiren TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta'ya teşekkür etti.

Kurdele kesiminin ardından törene katılanlara, dijitalleşme (Blackmagic Design Cintel Scanner) cihazın kurulduğu odada bilgi verildi.

Kırgızfilm Milli Sinema Stüdyosu Müdürü Bekbolotov, gazetecilere yaptığı açıklamada, arşivlerinde 1941-1998 yılları arasında filme alınan belgesel, resmi tören ve çeşitli etkinliklerden oluşan 900'den fazla eser bulunduğunu belirterek, "Bu halkın zenginliğidir. Bütçemiz el vermediği için bu arşivleri dijital ortama alamadık. TİKA'nın proje desteği sayesinde arşivlerimizi halka sunacağız." ifadelerini kullandı.