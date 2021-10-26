TİKA, Bosna Hersek'teki Zenica Cezaevinde dikiş atölyesi açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Bosna Hersek'in Zenica kentindeki kapalı tip cezaevinde kurulan dikiş atölyesinin açılışını yaptı.

Açılışa katılan TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın 62 ülkede faaliyet gösterdiğini ifade ederek bugün açılışı yapılan atölyenin hem ekonomi hem de eğitim yönünden önemli olduğunu söyledi.

TİKA'nın Balkanlar'da hayata geçirdiği en ilginç projelerden birinin bugün hayata geçtiğini belirten Çevik, dikiş atölyesini kullanacaklara başarılar diledi.

Cezaevi Müdürü Redzo Kahric de dikiş atölyesinde çalışacak mahkumların hem kendilerine hem de ailelerine faydalı olacaklarını belirterek "TİKA'nın yardımıyla 60 adet dikiş makinemiz var. Mahkumlar burada cezaevi kıyafeti, maske ve benzeri eşyalar dikecek." dedi.

Zenica Doboj Kantonu Eğitim Bilim Kültür ve Spor Bakanı Spahija Kozlic ise Türkiye'nin Bosna Hersek'te yürüttüğü binlerce projeyle ülke halkına yardım sağladığını vurgulayarak bu projelere devam edileceğini kaydetti.

Bu arada, söz konusu dikiş atölyesinde 100 kişinin çalışabileceği, projeyle mahkumların iş edinme becerilerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Zenica'daki kapalı tip cezaevinde yaklaşık 600 mahkum kalıyor.