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THY seferlerinde yolcular meme kanseri konusunda bilgilendiriliyor

AA - Haberler | Güncel

Türk Hava Yolları, 15 ile 31 Ekim arasında gerçekleştireceği 160 uçuşta meme kanseri riskine dikkati çekecek.

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları, 15 ile 31 Ekim arasında gerçekleştireceği 160 uçuşta meme kanseri riskine dikkati çekecek.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin ekiplerinin pembe kurdele taktığı, özel anons ile yolcuların bilgilendirildiği uçuşların ilki, İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşti.

Tüm uçuş ekibini kadınların oluşturduğu TK2138 sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı seferinde yapılan,"Meme kanserinin dünyanın 140 ülkesinde kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türü olduğunu biliyor muydunuz? Yakalarımıza taktığımız pembe kurdeleler ile meme kanserinde erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bireysel farkındalık, hayat kurtarır! Sağlıklı günler dileriz." anonsuyla yolcular bilgilendirildi.

THY, ekim ayı içerisinde her gün yurt içinde 5, yurt dışında da 5 olmak üzere 10 uçuşunda farkındalık oluşturmaya devam edecek.

THY seferlerinde yolcular meme kanseri konusunda bilgilendiriliyor

THY seferlerinde yolcular meme kanseri konusunda bilgilendiriliyor

THY seferlerinde yolcular meme kanseri konusunda bilgilendiriliyor

THY seferlerinde yolcular meme kanseri konusunda bilgilendiriliyor

THY seferlerinde yolcular meme kanseri konusunda bilgilendiriliyor

THY seferlerinde yolcular meme kanseri konusunda bilgilendiriliyor

THY seferlerinde yolcular meme kanseri konusunda bilgilendiriliyor

THY seferlerinde yolcular meme kanseri konusunda bilgilendiriliyor
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