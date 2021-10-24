TFT: Cihazlar ve Buluşlar Kartı ve yeni Mucit Minik Efsaneleri ile tanışın!

Riot Games'in strateji tabanlı oyunu yeni setine sonunda kavuşuyor, TFT: Cihazlar ve Buluşlar Kartı ve yeni Mucit Minik Efsaneleri de yeni paylaşılan bilgiler arasında yerini aldı. Peki bu sezon kartı ile ne gibi ödüller sizi bekliyor olacak? Ne gibi yeni minik efsaneler ile tanışacağız gelin beraber bakalım!

Cihazlar ve Buluşlar Kartı

Cihazlar ve Buluşlar Kartı'yla, oyun oynadıkça minik efsane yumurtaları ve ifadeler gibi ödüller kazanacaksınız! Hem Cihazlar ve Buluşlar'dan hem de önceki setlerden kozmetik içerikler açabileceğiniz tüm süreçlerin bir şeması gibi düşünebilirsiniz.

Ama arenalar, özel minik efsaneler ve yıldız kristalleri gibi daha da fazla içerik açmak istiyorsanız 1250 RP karşılığında Cihazlar ve Buluşlar Özel Kartı'nı alabilirsiniz. Tabii kartınızı sonradan yükselterek o seviyeye kadar kazandığınız özel kart içeriklerini de açabilirsiniz.

Bu arada, özel kartı açarsanız hextech'ten ilham alarak tasarlanan Arcane Perisi'ni de kazanacaksınız!

Yeni Mucit Minik Efsaneler