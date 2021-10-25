Teşkilat hangi gün? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Teşkilat, Tims&B imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

1. Sezon

Ankara'da SİHA mühendislerine silahlı terör saldırısı düzenlenir, saldırının sonucunda Türk mühendisler ölür ve SİHA'nın bilgileri çalınır. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde gizli bir tim kurulur ve bu timin başına Mete Başkan (Mesut Akusta) getirilir. Bu timin üyeleri ise MİT'in en iyileri olan; Serdar Kılıçarslan (Çağlar Ertuğrul), Zehra Balaban (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar Gümüş (Ezgi Şenler), Hulki Gürbüzoğlu (Nihat Altınkaya), Uzay Çelenkli (Serdar Yeğin), ve ekipten olmayan Mete Başkan'ın oğlu Gürcan Yücesoy (Ahmet Uğur Say) seçilir. Bu timin amacı, saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır. Birbirinden değişik operasyonlarla dünyadaki bütün ülkelerde faaliyet gösteren şirket adlı terör örgütüne karşı savaş verilir. Şirket Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ile ilgenmesi için Filistin'li Zayed Fadi'yi (Mehmet Usta) seçer.

2. Sezon

Uçak saldırısını önleyip Havaalanına indiren Serdar kaçırılmış ve Labovatuarda hafızasını kaybettirilmiştir. Bunun üzerine ekip Polonya'ya gidip Serdar'ı bulup, Türkiye'ye getirmiştir. Ayrıca Mete Başkanın başka bir göreve atanması sebebiyle ekibin başkanlığından ayrılmak zorunda kalmış ve yerine Halit Başkan (Turgut Tunçalp) gelmiştir. Şirkette ise Zayed Fadi'nin ölümü üzerine Orta Doğu ve Akdenizin başına Halit Başkandan ve Tövbekar'dan (Hakan Boyav) 30 yıldır intikam almak isteyen Yıldırım Yaman'ı (Gürkan Uygun) getirmiştir. Yıldırım Doğu Akdenizde petrol arayan "Mavi Vatan 1" isimli sondaj gemisine saldırı düzenlemiştir. Bu saldırıda Zehra'nın eski kocası Kemal hayatını kaybetmiştir. Tövbekar ise geçmişte devlet için çalışmış ve bir sürü masum insanı öldüren bir ajandır. Daha sonra ise yaptıkların pişman olup, tövbe edip MİT'i bırakmıştır.

TEŞKİLAT HANGİ GÜN?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Teşkilat, ilk kez 7 Mart 2021 Pazar günü izleyiciyle buluştu. Soluk soluğa izlenecek olan yılın en iddialı dizisi olan 'Teşkilat', pazar akşamları yeni bölümüyle ekrana geliyor. Pazartesi akşamı ise tekrar bölümü yayınlanıyor.

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