TESFED ve Ateş Spor Organizasyon arasında TEFL ve TEPL anlaşması yapıldı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (Playerbros) -

Yapılan son duyurular ile birlikte Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Ateş Spor Organizasyon arasında Türkiye Espor Futbol Ligi ve Türkiye Espor Pro Ligi için yapılan işbirliği anlaşması espor severler ile paylaşıldı.

9 Ekim Cumartesi günü İstanbul Ataşehir'deki FDR Oyun Cumhuriyeti Metropol İstanbul AVM'de gerçekleştirilen lansman etkinliği ile birlikte iki taraf tarafından atılan imzalar ile birlikte bu işbirliği resmileştirildi.

Türkiye Espor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Ateş Spor Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Barış Atayay, Asbaşkan Kadir Alayoğlu, davetliler, takım yöneticileri ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirilen lansman etkinliğinde FIFA Pro Mode(11×11) liglerinin yönetimi ile geliştirilmesi konusunda iş birliği protokolü imzalanmasının haricinde MY Expert FIFA Pro Clubs turnuvası da düzenlendi.

Çevrimdışı olarak düzenlenen ve 32 farklı takımın katılım sağladığı MY Expert FIFA Pro Clubs turnuvasında finallere kadar namağlup olarak ilerleyen ve büyük finalde rakibi 1907 Fenerbahçe Espor'u mağlup eden Beşiktaş Esports, hem şampiyonluk unvanını hem de şampiyonluk kupasını evine götürdü.

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