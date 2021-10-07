Son dakika haberleri! TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 16 YARALI - Haberler
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Son dakika haberleri! TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 16 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da. akaryakıt istasyonuna gitmek için ters yönde hareket eden tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ŞANLIURFA'da. akaryakıt istasyonuna gitmek için ters yönde hareket eden tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Acı (42) öldü, 16 tarım işçisi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karaisalı Mahallesi'nden aldığı tarım işçilerini Gaziantep'e taşıyan Ahmet Ataş, yönetimindeki 80 ABM 131 plakalı minibüsüne akaryakıt almak için ters yönde ilerlerken, karşı yönden gelen Mustafa Acı'nın kullandığı 01 ADM 985 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste bulunan 16 yaralı tarım işçisi ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-

Son dakika haberleri! TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 16 YARALI

Son dakika haberleri! TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 16 YARALI

Son dakika haberleri! TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 16 YARALI

Son dakika haberleri! TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 16 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri! TERS YÖNDEN GELEN MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 16 YARALI - Haberler
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