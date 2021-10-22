SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Temsili ' Cinci Hoca'dan macun almak için uğraştılar

5. Safran Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

KARABÜK - Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Safran Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla Safranbolu Şehitler Anıtı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Kazdağlı Meydanı'nda sona erdi. Burada çeşitli etkinliklerle devam eden programın açılışında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, "İlimizde Safran üretimi şuanda 29 çiftçimizde 8 köyümüzde 58 dekarlık alanda bir üretim yapılmaktadır. Tahmini 27 kilo civarında bir safran hasadı bekliyoruz. Tabi her geçen sene üzerine konulduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte artarak devam edecek. Ne kadar bir ürünler ilgilenirseniz o ürün size bir o kadar gelir getirir" ifadelerini kullandı.

Gürel, safran hasadının Karabük ve Safranbolu turizmini hareketlendirdiğini ifade ederek, "Turizmin belki de ana kaynaklarından biri haline gelmiş durumda" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, her geçen yıl safran dikiminin artmasından ve satışının çoğalmasından dolayı mutluluk duyduğunu aktardı.

Köse, üretilen ürünün satışı ile ilgili birçok insanın yetiştirdiği ürünü pazarlamasını nasıl yapacağını bilmediğini kaydederek "O yüzden de bu konuda da üreten vatandaşlara destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür festivaller etkinlikler tanıtımlar için çok kıymetli. Hedefimiz Safranbolu'nun tanıtımı ile ilgili yararlı olduğunu düşündüğümüz festivallerin sayısını artırmak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1640-1648 yıllarında 'Kazasker' olan Safranbolulu Cinci Hoca'nın yaptırdığı hamamın çatısında temsili 'Cinci Hoca' vatandaşlara safranlı macun dağıtırken bazı vatandaşlar macun almak için yoğun mücadele verdi.