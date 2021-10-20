TEKNOFEST 2021 İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ'NDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Valimiz Ali Fuat Atik, TEKNOFEST 2021 İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ilimizden katılan 9 okul öğrencisini ödüllendirdi.
İSTANBUL (Habermetre) - Valimiz Ali Fuat Atik, TEKNOFEST 2021 İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ilimizden katılan 9 okul öğrencisini ödüllendirdi.
Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, TEKNOFEST 2021'e katılan Denizli Nezihe Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezi, Ülker Yörükoğlu Bilim Sanat Merkezi, Esentepe Ortaokulu, Çameli MTAL, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu, Necla Ergun Abalıoğlu MTAL, Tavas Gazi İlkokulu ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji idarecileri, danışman öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.
Valimiz Ali Fuat Atik, TEKNOFEST 2021'de projeleri ile dereceye giren okul öğrencilerini altın ile ödüllendirdi.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan Teknofeste katılan projeler;
Okulu
PROJE KATEGORİSİ
PROJE ADI
Denizli Nezihe Derya Baltalı
Bilim Sanat Merkezi
Liseler Arasi IHA
Liseler Arasi IHA
Denizli Nezihe Derya Baltalı
Bilim Sanat Merkezi
İnsanlık Yararına Sosyal İnovasyon
GRG (Güvenli Ray Geçiş) Sistemi
Denizli Nezihe Derya Baltalı
Bilim Sanat Merkezi
Turizm Teknolojileri Lise Kategorisi
Oyna, Öğren, Kültürlen!
Ülker Yörükoğlu
Bilim Sanat Merkezi
Eğitim Teknolojileri
Haksayar
Esentepe Ortaokulu
Akıllı Ulaşım
Sağlıklı trafik güvenli hayat
Çameli MTAL
Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç
Çameli Elektromobil
Servergazi İmam Hatip Ortaokulu
İnsanlık Yararına Teknoloji/Engelli Dostu
NP-21
İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu
Insanlık Yararına Teknoloji/Afet Yönetimi
Kara Mamba
Necla Ergun Abalıoğlu MTAL
Eğitim Teknolojileri
Renk Bulut
Tavas Gazi İlkokulu
İnsanlık Yararına Teknoloji/Afet Yönetimi
Mavi Suların Gırgırı
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji
Turizm Teknolojileri Lise Kategorisi
7 BÖLGE 1 ÜLKE DİJİTAL KÜLTÜR OYUNU