TEKNOFEST 2021 İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ'NDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ - Haberler
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TEKNOFEST 2021 İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ'NDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

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TEKNOFEST 2021 İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ'NDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Valimiz Ali Fuat Atik, TEKNOFEST 2021 İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ilimizden katılan 9 okul öğrencisini ödüllendirdi.

İSTANBUL (Habermetre) - Valimiz Ali Fuat Atik, TEKNOFEST 2021 İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ilimizden katılan 9 okul öğrencisini ödüllendirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, TEKNOFEST 2021'e katılan Denizli Nezihe Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezi, Ülker Yörükoğlu Bilim Sanat Merkezi, Esentepe Ortaokulu, Çameli MTAL, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu, Necla Ergun Abalıoğlu MTAL, Tavas Gazi İlkokulu ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji idarecileri, danışman öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Valimiz Ali Fuat Atik, TEKNOFEST 2021'de projeleri ile dereceye giren okul öğrencilerini altın ile ödüllendirdi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan Teknofeste katılan projeler;

Okulu

PROJE KATEGORİSİ

PROJE ADI

Denizli Nezihe Derya Baltalı

Bilim Sanat Merkezi

Liseler Arasi IHA

Liseler Arasi IHA

Denizli Nezihe Derya Baltalı

Bilim Sanat Merkezi

İnsanlık Yararına Sosyal İnovasyon

GRG (Güvenli Ray Geçiş) Sistemi

Denizli Nezihe Derya Baltalı

Bilim Sanat Merkezi

Turizm Teknolojileri Lise Kategorisi

Oyna, Öğren, Kültürlen!

Ülker Yörükoğlu

Bilim Sanat Merkezi

Eğitim Teknolojileri

Haksayar

Esentepe Ortaokulu

Akıllı Ulaşım

Sağlıklı trafik güvenli hayat

Çameli MTAL

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç

Çameli Elektromobil

Servergazi İmam Hatip Ortaokulu

İnsanlık Yararına Teknoloji/Engelli Dostu

NP-21

İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu

Insanlık Yararına Teknoloji/Afet Yönetimi

Kara Mamba

Necla Ergun Abalıoğlu MTAL

Eğitim Teknolojileri

Renk Bulut

Tavas Gazi İlkokulu

İnsanlık Yararına Teknoloji/Afet Yönetimi

Mavi Suların Gırgırı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji

Turizm Teknolojileri Lise Kategorisi

7 BÖLGE 1 ÜLKE DİJİTAL KÜLTÜR OYUNU

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