Tekirdağ merkezli 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu zanlılarından 12'si adliyede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ merkezli "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu zanlılarından 12'si adliyede

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ merkezli

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 22'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u serbest bırakıldı, 12'si sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dün polis ekiplerince, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da çok sayıda ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçu işlediği tespit edilmesi üzerine 40 kişi gözaltına alınmış, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı, tapu senedi sureti ile dijital materyal ele geçirilmişti.

???????

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Gülşen Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Şenol Güneş Lewis Hamilton Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Numan Kurtulmuş Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ merkezli 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu zanlılarından 12'si adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:07:02. #1.17#