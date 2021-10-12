Tekirdağ'da yaralı halde bulunan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı
AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Hayrabolu ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Hayrabolu ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Yaklaşık bir hafta önce vatandaşlarca yaralı halde bulunan baykuşun Hayrabolu Belediyesi Geçici Barınma Merkezindeki tedavisi tamamlandı.
Baykuş, görevlilerce doğaya salındı.
Belediyede görevli veteriner Ahmet Saygılı, yaptığı açıklamada, gerekli tedavisini yaptıkları baykuşu doğal ortamına kavuşturduklarını söyledi.
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AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri