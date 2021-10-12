Tekirdağ'da yaralı halde bulunan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler
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Tekirdağ'da yaralı halde bulunan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da yaralı halde bulunan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı

Hayrabolu ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Hayrabolu ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yaklaşık bir hafta önce vatandaşlarca yaralı halde bulunan baykuşun Hayrabolu Belediyesi Geçici Barınma Merkezindeki tedavisi tamamlandı.

Baykuş, görevlilerce doğaya salındı.

Belediyede görevli veteriner Ahmet Saygılı, yaptığı açıklamada, gerekli tedavisini yaptıkları baykuşu doğal ortamına kavuşturduklarını söyledi.

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Tekirdağ'da yaralı halde bulunan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ'da yaralı halde bulunan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler
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