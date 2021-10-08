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Marketten hırsızlık kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde demir kesme makinesiyle kapısını açıp girdiği marketten sigara ve para çalan şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde demir kesme makinesiyle kapısını açıp girdiği marketten sigara ve para çalan şüpheli yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesinin Çınarlı Mahallesi'nde önceki gün bir marketten 15 bin liralık sigara ve 4 bin lira çalındı. Market sahibinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, kapüşonlu, yüzünü maske ile kapatan şüphelinin, demir kesme makinesi ile kapısını kesip girdiği marketten hırsızlık yaptığı saptandı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin Levent Karaca olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Karaca'nın çaldığı sigaralara el konuldu. Karaca'nın çaldığı parayla da bir televizyon satın aldığı ortaya çıktı.Hırsızlık malları market sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Karaca, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Marketten hırsızlık kamerada

Marketten hırsızlık kamerada

Marketten hırsızlık kamerada

Marketten hırsızlık kamerada

Marketten hırsızlık kamerada

Marketten hırsızlık kamerada

Marketten hırsızlık kamerada

Marketten hırsızlık kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri
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