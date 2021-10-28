Tekirdağ'da damla sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltiğin hasadı yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde damla sulama yöntemiyle yetiştirilen çeltikler hasat edildi.

İlçede yaklaşık 25 bin dönüm alanda ekilen çeltik, su tasarrufu sağlayan damla sulama yöntemiyle yetiştirildi.

Çeltik hasadının başlaması dolayısıyla Avluobası Mahallesi'nde 85 dekar alanda tarla günü etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilir çeltik tarımı için suyun dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda ara nadas, yeşil gübreleme, acı bakla ve münavebe yem bitkisi projelerinin devam ettiğini belirten Öcal, "Bu çalışmada projemize destek olan Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ve projede emeği geçen teknik personelimize, projeye gönülden dahil olan çiftçimiz Mehmet Dönmez'e çok teşekkür ederim." dedi.

Kaymakam Mehmet Sülün ise damla sulama yöntemiyle yüzde 50'den fazla su tasarrufu sağlamanın önemine işaret etti.

Sülün, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğinin gıda güvenliğini tehdit etmemesi için şimdiden gerekli önlemlerin alınması, kuraklığa karşı ürün yelpazesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretim için su kullanımının dikkatle ele alınması gerekir. Önümüzdeki süreçte bu tip projelerin yaygınlaştırılmasının hem ilçemiz hem de ülkemiz için çok önemli olduğunu düşüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan da Hayrabolu'nun 780 bin dönüm arazisi ile büyük bir tarımsal potansiyeli olduğunu, buğday ve ayçiçeğinde olduğu gibi çeltik üretiminde de başı çektiğini belirtti.