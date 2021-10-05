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Tec-Sen'den yüzde 1 dilimiyle ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tec-Sen'den yüzde 1 dilimiyle ilgili açıklama

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, sendika üyelerinin sayımının Ocak ayında yapılması gerektiğini vurguladı.

ADIYAMAN (İHA) - Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (Teç-Sen) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, sendika üyelerinin sayımının Ocak ayında yapılması gerektiğini vurguladı.

Teç-Sen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, yüzde 1 dilimine düşen memur sendikalarının üyelerinin 2022 yılı Ocak ayında yeniden sayılmasını istedi.

Teker açıklamasında, "Bilindiği üzere 6. dönem toplu sözleşme masasından kamu çalışanlarına sıfır zam, sıfır seyyanen zam ve sıfır refah payının yanında sıfır kazanım ve sıfır başarı ile sendikal tarihin en berbat, en kötü ve en beceriksiz toplu sözleşmesini geride bırakmanın yanında yetki sendika ve küçük ortağı ile 'siyasete hayır' diyen sendikalara yüzde 1 barajı getirerek çok sesliliği ve çok renkliliği yok etme planı devreye girdi. Yüzde 1 barajı Ocak 2022 ayında (iptal edilmezse) yürürlüğe girecektir. İşçi sendikalarında olduğu gibi (Sendika Üye Sayımları her Ocak ve Temmuz ayında yapılmaktadır.) yeni kuralın yeni ilkeleri ve esasları olur. 2021 mayıs sayısı (8 ay önceki) baz alınarak herhangi bir işlem tesis edilemez ve bu durumda kesin olarak hukuka aykırıdır. Çünkü 'kanunlar geriye yürüyemez' ilkesine tamamen aykırıdır. Ocak ayında, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamu sendikalarının kaç üyesi olduğu hususunda tekrar sayım yapması zorunludur. Aksi mümkün ve hukuki değildir.

Sayıları büyük, yürekleri küçük bu ideolojik siyasi sendikaların istifaların önüne geçmek için kamu çalışanlarına aylık 88 liracık rüşveti, kamu çalışanlarını rehin alma planları, sendikal tekelleşme niyetlerinin karşısında sendikamızca Danıştay'da hukuki mücadelemizi başlattık. Ayrıca kamu sendikaları platformu ve kamu konfederasyonları platformu kurularak eylemsel mücadelemizi de başlattık" diye konuştu. - ADIYAMAN

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