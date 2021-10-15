TBMM KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU İSTANBUL ZİYARETİNİ TAMAMLADI - Haberler
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TBMM KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU İSTANBUL ZİYARETİNİ TAMAMLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TBMM KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU İSTANBUL ZİYARETİNİ TAMAMLADI

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında İstanbul'da toplandı.

İSTANBUL (DHA) - Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında İstanbul'da toplandı. Çalık, İstanbul'da yaptıkları inceleme hakkında bilgi verdi. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yaptıkları incelemenin sonuçları hakkında değerlendirme yaparak, "Komisyonumuz 06.10.2021 tarihi itibariyle 23 komisyon toplantısı gerçekleştirdi. Bu komisyonlarımızda Aile Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere davetlerimizi sayın bakanlarımıza yaptık. Kendileri komisyonumuza çok güçlü sunumlar yaptılar. Konuyla ilgili olarak 81 il barosunda ve 108 üniversiteden yazılı görüşlerimizi de talep ettik. Saha incelemelerimize devam ediyoruz. Bugün İstanbul, pazartesi Gaziantep, salı günü de Diyarbakır'da saha çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ankara'da gerçekleştirdiğimiz yerinde incelemede şiddet mağdurlarımızın ilk şikayetlerinin alındığı yeri inceledik. Şiddet mağdurları karakollara girdikten sonra, karakollarda ilk başvuruları yapabiliyorlar. Yine adliyelerimizde özellikle mağdur hakları müdürlüğümüzün varlığını adliyenin hemen girişinde görebilecekler. Dün itibariyle Ankara'da ceza infaz kurumlarını ziyaret attık. Kadın mağdurlarla ve erkek failler ile görüştük. Hem erkek mağdurları hem de kadın mağdurları dinledik. Bu sebeple psikolojik desteğin çok önemli olduğunun altını çizmek isterim ve bu konuda çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

TBMM KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU İSTANBUL ZİYARETİNİ TAMAMLADI

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