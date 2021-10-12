TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, saha çalışmasına başladı

ANKARA (AA) - Mecliste, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon, saha çalışmalarına başladı.

Tbmm Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu üyeleri, Ankara'da emniyet birimlerince yapılan tatbikatta Kades uygulamasının işleyişi ve sonrasındaki işlemleri izledi.

Mizansene göre, kocanın bir parkta buluştuğu eşini ve baldızını tehdit etmesi sonucu mağdur kadının telefonunda bulunan "Kadına Destek" (KADES) uygulamasındaki butona basması ile olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan koca ve olayın taraflarını ayrı araçlara alarak, polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının bilgilendirilmesi ve mağdurların ifadelerinin alınması işlemleri de yerinde incelendi.

Mağdurun korunması ve olayın adli süreci içeresinde polisin faaliyetlerini inceleyen komisyon üyeleri, emniyet yetkililerinden yürütülen iş ve işlemler ile ilgili detaylı bilgi aldı.

Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Komisyon Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık şunları kaydetti:

"Bugün boşanma aşamasında bulunan karı kocanın tartışmaları ve şiddete maruz kalacak kadının KADES uygulamasını nasıl kullandığını göstermek adına milletvekili arkadaşlarımız ve komisyonumuz ile bir araya geldik. İçişleri Bakanlığımız ile uygulamanın nasıl kullanıldığına dair farkındalık yaratmak amacıyla bir tatbikat yapıyoruz. Kadınlarımız tabii ki şiddete maruz kaldıklarında sadece bu uygulamayı kullanmak zorunda değil, en yakın kolluk birimine, hastaneye ve adli birimlere müracaat edip gerekli destek ve yardımı alabilir. KADES, bu uygulamalarımızdan sadece bir tanesi. Amacımız bu tip durumlarda nasıl hareket edileceğine dair farkındalık yaratmak ve yapılan işlemlerin detayı hakkında bilgilendirme yapmak. Bugün de bu vesile ile araştırma komisyonumuz olarak, bu tatbikatı arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bize ev sahipliği yapan Keçiören Kaymakamı'mıza ve İlçe Emniyet Müdürü'müz ile bütün yetkililere teşekkür ederiz."