TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU'NDAN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

ADIYAMAN (Habermetre) - Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Belediyemizi de ziyaret ederek Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'la bir araya geldi.

Çeşitli toplantı ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiği Adıyaman'da, Belediyemizi de ziyaret ederek Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'la bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Adıyaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış ile Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan ve yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette Başkanımızan Adıyaman hakkında bilgiler alan TBB Başkanı Feyzioğlu, misafirperverliğinden dolayı Başkanımıza teşekkür etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise TBB Başkanı Feyzioğlu'nu Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ağırlamak bizi oldukça mutlu etti. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Başkanımız, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve diğer misafirleriyle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

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