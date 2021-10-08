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Taziye evini kütüphaneye çevirerek mahallenin kütüphane ihtiyacını giderdiler

İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Taziye evini kütüphaneye çevirerek mahallenin kütüphane ihtiyacını giderdiler Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, kütüphane eksiğini taziye evini kütüphaneye çevirerek giderdi.

ŞIRNAK (İHA) - Taziye evini kütüphaneye çevirerek mahallenin kütüphane ihtiyacını giderdiler

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, kütüphane eksiğini taziye evini kütüphaneye çevirerek giderdi. 50 kişilik kütüphane salonunda öğrenciler ders çalışıyor, kitap okuyor sinema salonu ortamında film izliyor.

Cudi Dağı eteklerinde bulunan Cumhuriyet Mahallesinde kütüphane ihtiyacı taziye eviyle giderildi. Mahallelilerce yapılan Ebu Eyyüp El Ensari Cami'nin taziye evi bölümü, iş adamı Murat Sultanoğlu öncülüğünde hem taziye hem kütüphane için kullanışlı hale getirilerek 'Sultan Memduh Kütüphanesi ve taziye evi' ismi verildi. Kalabalık aile ortamında ders çalışamayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yeni 50 kişilik Sultan Memduh Kütüphanesi ve taziye evinde hem ders çalışıyor hem sinema ortamında film izleyerek eğlenceli vakit geçiriyor. İlk defa bir taziye evini kütüphaneye çevrildiğini belirten iş adamı Murat Sultanoğlu, amaçlarının çocukların ders çalışacakları, kitap okuyabilecekleri ortamı oluşturmak olduğunu söyledi. Hayırseverlere teşekkür eden Sultanoğlu, "Gönül dostlarımız ile birlikte kültürel aktivite amacıyla taziye evini kütüphane ve sinema ortamını bir arada kullanılabilecek şekilde kullanışlı hale getirdik. Gönüllülerimize kalbi duygularıma teşekkür ediyorum" dedi.

İlk defa sinema ortamında film izlediğini dile getiren öğrencilerden Nevroz Yaman, kitap okuduğunu ve ders çalıştığını da söyledi. Anne Halime Yaman ise, "Taziye evi kütüphane ve sinema salonu oldu. Çocuklarımız sinemaya ve kütüphane hiç görmediler. Çocuklarımız kaderimizi yaşamasınlar, biz okuyamadık. Belki de okusaydık daha iyi yerlere gelebilirdik. Bu şansımız hiç olmadı. Çocuklarımızın aynı kaderi yaşamasını istemiyoruz. Bu hayali ve mutluluğu bize yaşatanlara teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" diye konuştu.

Taziye evini kütüphaneye çevirerek mahallenin kütüphane ihtiyacını giderdiler

Taziye evini kütüphaneye çevirerek mahallenin kütüphane ihtiyacını giderdiler

Taziye evini kütüphaneye çevirerek mahallenin kütüphane ihtiyacını giderdiler

Taziye evini kütüphaneye çevirerek mahallenin kütüphane ihtiyacını giderdiler
İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Taziye evini kütüphaneye çevirerek mahallenin kütüphane ihtiyacını giderdiler - Haberler
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