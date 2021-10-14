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Taylan Yıldız kimdir? Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli? Taylan Yıldız biyografisi!

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Taylan Yıldız kimdir? Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli? Taylan Yıldız biyografisi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İYİ Parti'ye mensup üyesidir. Boğaziçi ve Stanford Üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra Google'da çalışmaya başladı. 2017 referandumunda muhalefeti desteklemek için Google'daki kariyerini bırakarak Türkiye'ye döndü. Bu dönemde Yıldız İYİ Parti'ye genel başkan yardımcısı olarak katıldı. Peki, Taylan Yıldız kimdir? Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli? Taylan Yıldız hayatı ve biyografisi nedir?

Röntgen teknisyeni anne ve doktor babanın çocuğu olan Yıldız, Erken yaşta okuma yazma öğrendi, İzmir'de ilkokula başladı. Ardından sırayla İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi'nde okudu. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan Yıldız, Massachusetts Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans yaptı. 2003'te Stanford Üniversitesi'nin işletme doktorasının pazarlama programına kabul edildi. Peki, Taylan Yıldız kimdir? Taylan Yıldız kaç yaşında, nereli? Taylan Yıldız hayatı ve biyografisi nedir?

TAYLAN YILDIZ KİMDİR?

Vedat Taylan Yıldız ("internetçi abi ve internetçi arkadaş" mahlaslarıyla da bilinmektedir), İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İYİ Parti'ye mensup üyesidir. Boğaziçi ve Stanford Üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra Google'da çalışmaya başladı. 2017 referandumunda muhalefeti desteklemek için Google'daki kariyerini bırakarak Türkiye'ye döndü. Bu dönemde Yıldız İYİ Parti'ye genel başkan yardımcısı olarak katıldı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Röntgen teknisyeni anne ve doktor babanın çocuğu olan Yıldız, Erken yaşta okuma yazma öğrendi, İzmir'de ilkokula başladı. Ardından sırayla İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi'nde okudu. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan Yıldız, Massachusetts Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans yaptı. 2003'te Stanford Üniversitesi'nin işletme doktorasının pazarlama programına kabul edildi.

SİYASİ KARİYERİ

2017 yılında "hayır kampanyası"nda çalışmak üzere Türkiye'ye döndü ve bu süreçte Meral Akşener ile tanıştı, böylece aynı senenin yazında İYİ Partiye genel başkan yardımcısı olarak katıldı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yıldız İstanbul metrolarında internetin kullanılabilmesi için "Metroda internet istiyoruz" kampanyası başlattı. İBB Meclisi AKP grup başkan vekili Tevfik Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" şeklinde hitap etmesi üzerine gündeme geldi.

Yıldız, "internetsiz köy kalmasın" adıyla başlattığı projeyle korona pandemisiyle başlayan çevrim içi eğitim sürecinde çocuklara ve gençlere tablet bilgisayar dağıttı. Yıldız internet, cep telefonu ve bilgisayarlarda vergilerin azalması gerektiğini savunmaktadır.

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