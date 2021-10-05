Tavuklu Siron nasıl yapılır? En güzel Tavuklu Siron tarifi! Tavuklu Siron malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tavuklu Siron tarifi oldu. Peki en güzel Tavuklu Siron yemek tarifi nasıldır? Tavuklu Siron yemeği nasıl yapılır? Tavuklu Siron için gerekli malzemeler nelerdir?

TAVUKLU SİRON TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Siron için gerekli malzemeler; Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1 adet tavuk göğsü

2 adet yufka

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

İç Sosu İçin:

½ çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için gerekli malzemeler; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1 kase süzme yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı domates püresi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

½ çay bardağı su

TAVUKLU SİRON TARİFİ NASIL YAPILIR?

İç sosunun malzemelerini bir kapta karıştırın. Yufkanın birini açıp içine sosu sürün. Yufkanın ucunu ve yanlarını katlayıp tavuğun yarısını katladığınız kısma koyun ve rulo yapın.

İki parmak aralıklarla kesip küçük bir fırın kabına dizin. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp kıtır kıtır olduğunda fırından çıkarın.

O sırada sos tavasına yağı ve salçayı alıp kavurun. Domates sosunu da koyup pişirin.

Fırından çıkardığınız sironu bir tabağa alıp önce yoğurt ardından hazırladığınız sosu dökün.

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