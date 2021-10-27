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Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

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Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

ESKİŞEHİR'de, Sibel Yıldız (24), tartıştığı kocası Tahir Yıldız'ı (35), ekmek bıçağıyla göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, Sibel Yıldız (24), tartıştığı kocası Tahir Yıldız'ı (35), ekmek bıçağıyla göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Sibel Yıldız, tutuklandı.

Olay, gece yarısı Odunpazarı ilçesine bağlı Sultandere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tahir ve Sibel Yıldız çifti evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mutfaktan bıçak alan Sibel Yıldız, kocası Tahir Yıldız'ı göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi sonrası ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, burada doktorların müdalalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Sibel Yıldız'ı yakalayıp gözaltına aldı. Cinayet zanlısı Yıldız, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

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