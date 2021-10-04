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Tarsus Belediyesi, Dünya Çocuk Gününde çocukları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tarsus Belediyesi, Dünya Çocuk Gününde çocukları unutmadı

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla çocuklar için resim sergisi ve seramik atölyesi açıldı, bando dinletisi gerçekleştirildi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 4 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla çocuklar için resim sergisi ve seramik atölyesi açıldı, bando dinletisi gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yarenlik alanında çocuklar için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Dinsever, birim müdürleri, kreş öğrencileri, öğretmenleri ve veliler katıldı.

Yarenlik alanında 10.00-16.00 saatleri arasında düzenlenen etkinlikte, hazırlanan Dünya Çocuk Günü pankartını minik eller içlerinden geldiği gibi en beğendikleri renklerle boyadılar. Seramik atölyesinde zevkli dakikalar geçiren çocuklar, bando ekibinin kendileri için verdiği mini konserde bando şefliği yaptılar. Öğretmenlerinin gözetiminde düzenlenen aktivitelere katılan çocuklar, kendileri için hazırlanan Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi sergisini gezerek hakları konusunda bilgi sahibi oldular.

Her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlayan bu özel günde, Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri, çocukların gönüllerince bir gün geçirmelerini sağladı. Çocukların kendi haklarını öğrenmelerine fırsat tanımak adına Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından hazırlatılan "Karikatürler ile Çocuk Hakları Sözleşmesi" adlı yüzlerce kitap çocuklara dağıtıldı. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Dünya Çocuk Gününde çocukları unutmadı

Tarsus Belediyesi, Dünya Çocuk Gününde çocukları unutmadı

Tarsus Belediyesi, Dünya Çocuk Gününde çocukları unutmadı

Tarsus Belediyesi, Dünya Çocuk Gününde çocukları unutmadı

Tarsus Belediyesi, Dünya Çocuk Gününde çocukları unutmadı

Tarsus Belediyesi, Dünya Çocuk Gününde çocukları unutmadı

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