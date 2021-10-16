Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

KARS (Habermetre) - Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi" için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında uygulanan ve SERKA'nın faydalanıcısı olduğu 'Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi'nin geldiği aşama değerlendirildi. Ayrıca, projenin yapım işlerinin ilerleyişi, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Vali Öksüz'e brifing verildi.

SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, projeyi yakından takip ettiğini belirterek, Kars'a önemli bir katma değer sağlayacak olan projenin tüm Karslılar tarafından heyecanla beklendiğini söyledi.

Vali Öksüz, valilik ve kentteki tüm kurumlar olarak projeye büyük önem verdiklerini ve projenin tamamlanması için kentteki bütün paydaşların ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında ajansın Kars'taki merkez hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, SERKA Genel Sekreter Vekili Nesim Karakurt, Turizm ve Çevre Birim Başkanı ve Proje Koordinatörü Çağrı Birol Esatoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Kaptan Yaşlı, yüklenici firma ve müşavir firma temsilcileri katıldı.

Projenin 2022 yılının sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

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