Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi" için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KARS (Habermetre) - Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi" için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında uygulanan ve SERKA'nın faydalanıcısı olduğu 'Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi'nin geldiği aşama değerlendirildi. Ayrıca, projenin yapım işlerinin ilerleyişi, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Vali Öksüz'e brifing verildi.

SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, projeyi yakından takip ettiğini belirterek, Kars'a önemli bir katma değer sağlayacak olan projenin tüm Karslılar tarafından heyecanla beklendiğini söyledi.

Vali Öksüz, valilik ve kentteki tüm kurumlar olarak projeye büyük önem verdiklerini ve projenin tamamlanması için kentteki bütün paydaşların ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında ajansın Kars'taki merkez hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, SERKA Genel Sekreter Vekili Nesim Karakurt, Turizm ve Çevre Birim Başkanı ve Proje Koordinatörü Çağrı Birol Esatoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Kaptan Yaşlı, yüklenici firma ve müşavir firma temsilcileri katıldı.

Projenin 2022 yılının sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Koray Aydın Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Nihal Yalçın İdo Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Stefan Kuntz Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 05:17:07. #1.17#