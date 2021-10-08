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Tarihi Germiyan Sokağına hayran kaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tarihi Germiyan Sokağına hayran kaldılar

Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu için Kütahya'ya gelen birçok farklı şehrin belediye başkanları, UCLG-MEWA Başkanı ve yetkilileri, Germiyan Sokağı gezerek, UNESCO Yaşayan İnsan Hazine Ödüllü çini sanatçısı Mehmet Gürsoy ve İsmail Yiğit'i ziyaret etti.

KÜTAHYA (İHA) - Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu için Kütahya'ya gelen birçok farklı şehrin belediye başkanları, UCLG-MEWA Başkanı ve yetkilileri, Germiyan Sokağı gezerek, UNESCO Yaşayan İnsan Hazine Ödüllü çini sanatçısı Mehmet Gürsoy ve İsmail Yiğit'i ziyaret etti.

Kütahya'nın dünyaya tanıtılmasında önemli rol üstlenecek olan Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu etkinlikleri kapsamında Germiyan Sokağı'na gezi düzenlendi.

Kütahya'nın geçmişten gelen kültürünü ve günümüze yansımasını en iyi örnekleri olan tarihi konakları gezen ve konaklarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmaları inceleyen konuklar, Germiyan Sokağa hayran kaldı. Tarihi konaklarda faaliyet gösteren Kütahya DPÜ Olgunlaşma Enstitüsü, Germiyan Konağı, Kütahya Belediyesi Kent Tarihi Müzesi'ni, UNESCO Konağı, KÜSAD'ı gezerek, Kütahya'nın zanaat ve el sanatları alanında ki çalışmaları yerinde gördüler ve bilgi aldılar.

Germiyan Sokağı ziyareti, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülüne sahip çini sanatçısı Mehmet Gürsoy ve yine çini sanatçısı İsmail Yiğit'i ziyareti ile devam etti. Gürsoy ve Yiğit çini sanatı hakkında misafirlere detaylı bilgiler verirken, çini ve seramiğin başkentinin Kütahya olduğu bir kez daha vurgulandı.

Geziye, UCLG-MEWA Başkanı Mohammed Saadieh, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Avrupa Seramik Şehirler Ağı Başkanı ve İspanya Seramik Şehirler Ağı Eski Başkanı Xavier Morant, İtalya Montelupo Fiorentino Belediye Başkanı Paolo Masetti, İtalya Santo Stefano di Camastra Belediye Başkanı Francesco Re, İspanya Seramik Şehirler Ağı Direktörü ve Avrupa Seramik Şehirler Ağı Koordinatörü Oriol Calvo, Prof. Dr. Mimar Khaled Tadmori, Avanos Belediye Başkanı Alper İbaş ve davetliler katıldı. - KÜTAHYA

Tarihi Germiyan Sokağına hayran kaldılar

Tarihi Germiyan Sokağına hayran kaldılar

Tarihi Germiyan Sokağına hayran kaldılar

Tarihi Germiyan Sokağına hayran kaldılar

Tarihi Germiyan Sokağına hayran kaldılar

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Haber: Tarihi Germiyan Sokağına hayran kaldılar - Haberler
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