EDİRNE (İHA) - - Tapuya gidene fidan hediye

EDİRNE - Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarından dolayı geri dönüşümü sağlamak adına 'Bir Yanarız Bin Çoğalırız' sloganıyla Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde duyarlılığı artırmak adına başlatılan "Bir İşlem Bir Fidan, Bir Fidan Bir Orman" etkinliği hayata geçirildi.

Edirne'de ormanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünde çalışan personeller tarafından, işlem yapan vatandaşlara her işlem akabinde fidan dağıtımı yapılıyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında duyarlılığın arttırmak ve iklim değişikliğine bağlı kuraklığın giderilmesine, temiz hava ve ekolojik dengenin sağlanmasına yönelik ağaçlandırma ve orman gelişimine katkı sunularak, farkındalığın arttırılması için Tapusunu yapmaya gelen vatandaşlara fidan hediye edildi.

"Ağaç dikmek hayırlı iştir"

Edirne Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, "Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan ya da Allah'ın mahlükatından herhangi bir varlık yerse bu, o ağacı diken kimse için sadaka olur. Düsturu ile tüm vatandaşlarımızı gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en anlamlı ve faydalı işlerden biri olan fidan dikimine bir fidan bir orman projemize davet ediyoruz" dedi

"Tapu işlemini yapan vatandaşlarımıza fidan hediye ediyoruz"

Edirne'de böyle güzel bir etkinlik içinde yer aldığı için mutlu olduğunu belirten Edirne Tapu Müdürü Remzi Çivi ise, "Her işleme bir fidan, bir fidana bir orman etkinliği çerçevesinde tapuda işlem yapan vatandaşlarımıza bahçelerine, ormanlarımıza ağaç dikmek üzere birer fidan hediye ediyoruz. İnşallah memleketimize yeşil ormanlar kazandırmak dileğiyle bu uygulamamız başarılı olur" diyekonuştu.

"Her İşleme Bir Fidan Bir Fidana Bir Orman"

Edirne Tapu Kadastro Müdürlüğünden Destek İşletme Şube Müdürü Kamil Beğenmiş, "Türkiye genelinde meydana gelen yangın felaketleriyle başlayan bir sürecimiz vardı. Burada da bölge müdürümüzün girişimleriyle birlikte bölge müdürlüğümüze bağlı tapu müdürlüklerinde görev yapan personeller yapmış oldukları işlemlere münhasır olmak üzere 'Her İşleme Bir Fidan Bir Fidana Bir Orman' projemiz kapsamında hem Dünyada ki küresel ısınmadan hem de iklim değişikliklerinin bir farkındalığı olarak böyle bir projeyi gündeme getirdik. Uygulamasından da çok memnunuz hem vatandaşlarımız hem de memurlarımız bu uygulama ile bir farkındalığı ortaya çıkarttığını gözlemleyerek gördük. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Ormanlarımız Ülkemiz için çok değerli"

Tapu işlemlerini yapmak için müdürlüğe geldiğini ve kendisine fidan hediye edildiği için mutlu olduğunu ifade eden Merve Şedik Kuşoğlu, "Tapumuzdan memnunuz işlemlerimizi kolay ve rahatlıkla yapıyoruz. Fidan işlemi de çok güzel olmuş. Çok düşünceli bir hareket ormanlarımız bizim için, ülkemiz için çok değerli. Bende hemen ekimini dikimini yapacağım, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aldığım fidanı evimin bahçesine ekeceğim"

Tapu müdürlüğünden aldığı fidanı kendi bahçesine ekeceğini söyleyen Ali Ceylan ise, "Bizim güzel bir bahçemiz var. Bu fidanı da bahçenin güzel bir yerine ekme ekmek istiyoruz. Evimizi aldık ve böyle bir şey görünce şaşırdım" şeklinde konuştu.

"Bir fidan bir evlat demektir"

Evinin tapusunu yaptığını ve aldığı fidan için mutlu olduğunu belirten Ömer Akça, "Ağaç dikelim, ağaca sevgimizi verelim. 1 fidan bir evlat demektir. Onun için herkesin güzel duygularla yaklaşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.