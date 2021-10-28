TANGERANG - Endonezya'da konteynerlerden yapılan otel ekolojik konseptiyle ilgi çekiyor - Haberler
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TANGERANG - Endonezya'da konteynerlerden yapılan otel ekolojik konseptiyle ilgi çekiyor

AA / Surya Fachrizal Aprianus - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Otelin drone ile çekilmiş görüntüleri Otelin dışından detaylar Otelin girişi Otel resepsiyonu - Otelin içinden akşam görüntüleri Otel müşterileri Otel koridorları Otel çalışanları Otel yetkilisi Iwan Kurniawan ile röportaj Endonezya'nın Tangerang kentinde, konteynerlerden...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Otelin drone ile çekilmiş görüntüleri

Otelin dışından detaylar

Otelin girişi

Otel resepsiyonu

- Otelin içinden akşam görüntüleri

Otel müşterileri

Otel koridorları

Otel çalışanları

Otel yetkilisi Iwan Kurniawan ile röportaj Endonezya'nın Tangerang kentinde, konteynerlerden yapılan Qubika isimli otel misafirlerini ağırlıyor. Temelinde beton kullanılmayan, 174 konteynerden oluşan 133 odalı otel, yeşil ağırlıklı ve geri dönüşümü önemseyen sürdürülebilir ekolojik konseptiyle ilgi çekiyor.

TANGERANG - Endonezya'da konteynerlerden yapılan otel ekolojik konseptiyle ilgi çekiyor

TANGERANG - Endonezya'da konteynerlerden yapılan otel ekolojik konseptiyle ilgi çekiyor

TANGERANG - Endonezya'da konteynerlerden yapılan otel ekolojik konseptiyle ilgi çekiyor

TANGERANG - Endonezya'da konteynerlerden yapılan otel ekolojik konseptiyle ilgi çekiyor
AA / Surya Fachrizal Aprianus - Son Dakika Haberleri
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