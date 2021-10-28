TANGERANG - Endonezya'da konteynerlerden yapılan otel ekolojik konseptiyle ilgi çekiyor

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Otel yetkilisi Iwan Kurniawan ile röportaj Endonezya'nın Tangerang kentinde, konteynerlerden yapılan Qubika isimli otel misafirlerini ağırlıyor. Temelinde beton kullanılmayan, 174 konteynerden oluşan 133 odalı otel, yeşil ağırlıklı ve geri dönüşümü önemseyen sürdürülebilir ekolojik konseptiyle ilgi çekiyor.