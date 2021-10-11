Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın olayı nedir? - Haberler
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Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın olayı nedir?

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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Yalçın'ın konuşma yaptığı sırada Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler sergileyerek sıkıldığını belli eden tavırlar gösterdi. Bir süre sonra ise dayanamayarak konuşması devam eden oyuncuya ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Gelişme hakkında Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın olayı nedir, araştırıldı.

Nihal Yalçın'ın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı anlarda çok ilginç anlar yaşandı. Yalçın, ödülünü almadan hemen önce konuşmasını yaparken Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın tavırları dikkat çekti. Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını açık açık belli etti. Peki, Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın olayı nedir?

TAMER KARADAĞLI - NİHAL YALÇIN OLAYI NEDİR?

Nihal Yalçın konuşmasında şunları söyledi: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"Zor zamanlardan geçiyoruz. Özellikle pandemi. Benim için çok kıymetliydi bu kadar uzun bir zaman sonra yaptığım işimin görülmesi, sektördeki bir sürü arkadaşımla yan yana olabilmek, sohbet edebilmek. Bu anlamda gerçekten çok keyifli hissediyorum. Çünkü ülkenin atmosferinde işinizi yapmak ve işiniz hakkında konuşmak bir lükse dönüşüyor. Burada olduğum için çok mutluyum. İşimi yapabildiğim için çok mutluyum. Ödüllendirildiğim için çok mutluyum. O yüzden tüm film ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten oldukça yoğun kadınla çektik filmi, işin her alanında. Bence o yüzde çok incelikli, çok keyifli bir iş çıktı. Yönetmenime bana bu rolü teslim ettiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyifle çalıştım."

Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın olayı nedir?

NİHAL YALÇIN: ARTIK SUS MU DEMEK İSTEDİNİZ

Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, dayanamayarak ödülü Nihal Yalçın'a uzattı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Tamer Karadağlı - Nihal Yalçın olayı nedir?
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