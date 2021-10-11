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Taksiciler kahvaltıda buluştu

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Taksiciler kahvaltıda buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan taksiciler kahvaltıda bir araya geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan taksiciler kahvaltıda bir araya geldi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Kdz. Ereğli Taksiciler Derneği organizasyonu ile kahvaltı düzenlendi. Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman ve yönetim kurulu üyeleri ile Kdz. Ereğli Taksiciler Derneği Başkanı Yücel Oktay ve yönetim kurulunun da yer aldığı kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kooperatif Başkanı Azman, taksici esnafına kazasız belasız çalışma temennisinde bulundu.

Taksiciler Derneği Başkanı Yücel Oktay, kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada; "Taksici esnafımız ile kooperatifin desteği ile bir araya geldik. 2 yıldır içinde olduğumuz pandemi nedeniyle zorlu bir süreç yaşadık. Birlik ve bütünlük içerisinde ilçe halkımıza hizmet etme gayretindeyiz. Dernek olarak taksici esnafımızın üyelerimizin sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermeye katkı sağlamak çabasındayız. Katılımlarınız için teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Taksiciler kahvaltıda buluştu

Taksiciler kahvaltıda buluştu

Taksiciler kahvaltıda buluştu

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Haber: Taksiciler kahvaltıda buluştu - Haberler
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