TABANCA TEMİN EDİP, İNDİRİLDİĞİ OTOBÜSE YENİDEN BİNEREK YOLCUYU VURDU

KONYA (DHA) - Konya'da dün maske takamadığı iddiasıyla belediye otobüsü şoförü ve yolcuların tepki göstermesi üzerine inen ve daha sonra temin ettiği tabancayla otobüsü güzergahında takip edip yolculardan Recep Ceylan'ı (25) bacaklarından yaralayan Adem Sarıtaş (38) yakalandı.

Olaydan sonra kaçıp saklandığı Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesinde bulunan yayla evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Sarıtaş, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

Sarıtaş, ilk ifadesinde maske takmadığı için otobüsten indirildikten sonra taksiyle evine gidip, ruhsatsız tabancayı aldıktan sonra otobüs güzergahına gidip beklemeye başladığını anlattı. Otobüsün durağa gelmesiyle bilet yüklü olan kartını cihaza okutmadan bindiğini belirten Sarıtaş, " Otobüsün en arkasına geçip oturdum. Otobüs hareket etti. Bir sonraki durağa yaklaştığım sırada tabancamı çıkartıp Recep Ceylan'a doğru ateş ettim. O yolcu, otobüsten indirilirken beni sert bir şekilde iteklemişti. O yüzden ona ateş ettim." dedi. Gözaltına alınan Sarıtaş'ın sorgusu sürerken hastaneye kaldırılan Ceylan'ın da sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.