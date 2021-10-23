Suudi Arabistan'da "Yeşil Suudi Girişimi Forumu"nun açılışı yapıldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının ele alınacağı 3 gün sürecek olan "Yeşil Suudi Girişimi Forumu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyon kanalında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Forum'un açılışında yaptığı konuşmaya yer verildi.

Bin Selman, ülkesinin Yeşil Suudi Girişimi çerçevesinde iklim değişikliği ile mücadele için ilk etapta 700 milyar riyal yatırım yapacağını söyledi.

"Yeşil Suudi Girişimi" ile 2030 yılına kadar karbon emisyonunu her yıl 278 milyon ton azaltmayı hedeflediklerini kaydeden Bin Selman, Girişim'in ilk aşamasının 450 milyonun üzerinde ağacın dikilmesiyle başlayacağını aktardı.

Forum'un açılışında konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da, ülkesinin karbon emisyonunu azaltmaya yönelik teknolojileri geliştirmek için zamana ihtiyacı olduğunu ve söz konusu teknolojilerin 2040 yılına kadar olgunlaştırılmış olacağını dile getirdi.

Enerji Bakanı ayrıca, sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için ülkesinin hedefinin 2060 olduğunu, ancak bu hedefin daha kısa bir sürede gerçekleşebileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan, 23-25 ??Ekim tarihleri ??arasında "Yeşil Suudi Girişimi Forumu" ile "Yeşil Orta Doğu Girişimi Zirvesi" konferansına ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli konukların katılacağı konferansta iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının destekleneceği belirtilmişti.