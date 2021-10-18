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Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yılmaz'dan TSO'ya ziyaret

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yılmaz'dan TSO'ya ziyaret

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.

TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ziyarette yaptıkları çalışmalar hakkında Koçak'a bilgiler verdi.

Koçak da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tarsus'un süs bitkileri sektöründe Türkiye'de önemli bir yerde olduğunu kaydetti.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında da Yılmaz'a bilgi veren Koçak, OSB'de 150 civarında yatırımcıya yer tahsisi yapıldığını ve yaklaşık 15 bin kişiye istihdam yaratmasının tahmin edildiğini belirtti.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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