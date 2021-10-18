Survivor 2022 All Star'ın kadrosunda kimler var, tam liste!
Her bölümü reyting rekorları kıran Survivor yarışması, 2022 yılında All Star bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Eski yarışmacıların yer alacağı kadro, fenomen Ata Benli tarafından ifşa edildi. Peki, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunda kimler var?
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, YouTube'da yayınladığı videosunda Acun Ilıcalı'nın şimdilik sır gibi sakladığı Survivor All Star 2022'nin kadrosunu ifşa etti. Açıklanan 19 kişilik listede Turabi, Nagehan Karadere, Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı ve Sercan Yıldırım gibi isimler yer alıyor. Survivor 2022 All kadro tam listesi!
SURVİVOR 2022 ALL STAR'IN KADROSUNDA KİMLER VAR?
İşte Ata Benli'nin açıkladığı isimler...
SERCAN YILDIRIM
OGEDAY
DAMLA CAN KILIÇ
MERT ÖCAL
HİKMET TUĞSUZ
BERKAY YUVAKURAN
BARIŞ MURAT YAĞCI
NİSA BÖLÜKBAŞI
EVRİM KEKLİK
ELİF GÖREN
BATUHAN KARACAKAYA
FURKAN KIZILAY
SEMİH ÖZTÜRK
GİZEM KERİMOĞLU
TURABİ
ANIL BERK BAKİ
YUSUF KARAKAYA
SEDA OCAK
NAGEHAN KARADERE
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