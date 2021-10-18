Survivor 2022 All Star'ın kadrosunda kimler var, tam liste!

Sosyal medya fenomeni Ata Benli, YouTube'da yayınladığı videosunda Acun Ilıcalı'nın şimdilik sır gibi sakladığı Survivor All Star 2022'nin kadrosunu ifşa etti. Açıklanan 19 kişilik listede Turabi, Nagehan Karadere, Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı ve Sercan Yıldırım gibi isimler yer alıyor. Survivor 2022 All kadro tam listesi!

SURVİVOR 2022 ALL STAR'IN KADROSUNDA KİMLER VAR?

İşte Ata Benli'nin açıkladığı isimler...

SERCAN YILDIRIM

OGEDAY

DAMLA CAN KILIÇ

MERT ÖCAL

HİKMET TUĞSUZ

BERKAY YUVAKURAN

BARIŞ MURAT YAĞCI

NİSA BÖLÜKBAŞI

EVRİM KEKLİK

ELİF GÖREN

BATUHAN KARACAKAYA

FURKAN KIZILAY

SEMİH ÖZTÜRK

GİZEM KERİMOĞLU

TURABİ

ANIL BERK BAKİ

YUSUF KARAKAYA

SEDA OCAK

NAGEHAN KARADERE



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