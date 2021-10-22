SURUÇ, ŞANLIURFA (Haberler.com) - Suruç Katliamı nedir? Şanlı Urfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan saldırı son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok "Suruç Katliamı nedir? Suruç'ta ne oldu? Suruç saldırısı nedir, ne zaman oldu?" sorularını araştırmakta. Suruç'ta yaşanan olay ile ilgili detaylar haberimizde.

SURUÇ KATLİAMI NEDİR?

Suruç Katliamı, Şanlı Urfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleşen ve 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıdır. 20 Temmuz 2015'te yerel saatte 12:00 civarında Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında, saldırgan dahil 34 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Canlı bombanın da IŞİD ile ilişkisi olan Dokumacılar grubu mensubu Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu belirlendi.

Patlama sonucunda 23 kişi olay yerinde olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden 33 kişinin isimleri: Uğur Özkan, Kasım Deprem, Polen Ünlü, Hatice Ezgi Sadet, Cemil Yıldız, Çağdaş Aydın, Nazlı Akyürek, Fikriye Ece Dinç, Mücahit Erol, Murat Yurtgül, Emrullah Akhamur, İsmet Şeker, Okan Pirinç, Nartan Kılıç, Ferdane Kılıç, Serhat Devrim, Met Ali Barutçu, Erdal Bozkurt, Süleyman Aksu, Koray Çapoğlu, Cebrail Günebakan, Veysel Özdemir, Nazegül Boyraz, Alper Sapan, Alican Vural, Osman Çiçek,Vatan Budak, Dilek Bozkurt, Büşra Mete, Yunus Emre Şen, Aydan Ezgi Şalcı, Mehmet Ali Varol, Mert Cömert'tir.

DAVA SÜRECİ!

DURUŞMA GERGİN BAŞLADI

Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 21'inci duruşması gergin başladı. Mütalaanın okunmasının ardından ölen ve yaralananların avukatları söz alarak konuşmak istedi. Mahkeme başkanı önceki duruşmada söz haklarını kullanmayacakları yönünde beyanda bulundukları için duruşmaya katılan avukat ve mağdurlar ile yakınlarına söz hakkı verilmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine mağdurların yakınları yerlerinden kalkarak tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine duruşma salonuna jandarma ekipleri çağrıldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, bazı kişiler ile avukatlarına söz hakkı verilmesi yönünde karar aldı.

TEK TUTUKLU SANIK DURUŞMAYA SEGBİS ARACILIĞI İLE KATILDI

Saldırıda yaralananlar ile ölenlerin yakınları söz alarak sırayla konuştu. Duruşmaya saldırının tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Şahin, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatını istedi.

34 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin'i 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, 70 kez ise 27 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Haberler.com - Gündem