Suluova'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı oluyor - Haberler
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Suluova'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı oluyor

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Sağlık
Suluova'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı oluyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde lise öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulanıyor.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde lise öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulanıyor.

Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi'nde ailelerince aşı izni verilen öğrencilere Toplum Sağlığı Merkezi aşı ekipleri tarafından ilk doz aşıları yapıldı.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşılamasında dünyadaki lider ülkelerden olduklarını söyledi.

Okulların açık kalabilmesi için aşılamanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Şen, "Daha sağlıklı ve güvenli bir Suluova için hassasiyetle tedbirlere uyulması ve aşı süreçlerimizin tamamlanması gerekiyor. Aşılama oranını ne kadar artırırsak hem toplumsal bağışıklığı kazanmış olacağız hem de eğitim ve öğretime duraksamadan daha sağlıklı, daha huzurlu, daha etkili şekilde devam etme şansını yakalamış olacağız. Aşı olmayan sıra arkadaşınız, sınıf arkadaşınız, oda arkadaşınız varsa onlarla da konuşup aşının en önemli koruyucu tedbir olduğunu anlatmanız bizler için çok önemli." diye konuştu.

Suluova'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı oluyor

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Suluova'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla aşı oluyor - Haberler
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