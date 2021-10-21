SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DURSUN, ÇÖZÜM MERKEZİNE GELEN ARAMALARI CEVAPLADI

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Belediyesi bünyesindeki Çözüm Merkezi'nde Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, vatandaşın şikayet ve taleplerini cevapladı. Vatandaşı dinleyen Av. Dursun, yaşanan sorunları gerekli birimlere aktararak talep ve şikayetlerin çözümünü sağladı.

Sultangazi Belediyesi'nde yer alan Çözüm Merkezi'nde vatandaşın şikayet ve taleplerine haftanın her günü, 7 gün 24 saat çözüm sunulduğu belirtildi. Bugün Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, günde bine yakın çağrı alan merkezi ziyaret ederek gelen aramalara cevap verdi. Başkanın telefonu açtığını duyan vatandaş önce heyecanlandı ardından talep ve şikayetlerini iletti. İlk çağrıdaki vatandaş, iş aradığını ve yardım istediğini söyledi. Av. Dursun da çözüm isteyen vatandaşı Sultangazi Kariyer Merkezi hakkında bilgilendirerek iş bulma konusunda kendine yardımcı olabileceklerini belirtti.

HER SORUNA ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞILIYOR

Çözüm Merkezi'nde vatandaşlardan gelen taleplerin hızla alındığını belirten Başkan Av. Dursun, 'Onları sorunlarıyla ilgili birime aktarıyor, orada da hızlı bir şekilde çözüyoruz. Her müdürlüğümüzde çözüm merkezimizin bir muhatabı var. O muhatap vatandaştan gelen talebi birebir takip ediyor. Sonuna kadar devam ettiriyor. Çözebilecekse çözülebildiğini, çözülemiyorsa farklı gerekçeleri varsa bunları da ilgilisine hızlı bir şekilde vatandaşa aktarıyoruz' dedi.

Vatandaşa çözüm sunmak için merkeze geldiğini ifade eden Av. Abdurrahman Dursun, birçok talebe çözüm sunduğunu söyledi. Taleplerden birinin sokağında moloz olan bir vatandaşın bunu aldırmak istediği olduğunu belirten Av. Dursun, sorunun hızlı şekilde çözülmesi için gerekli birime ilettiğini söyledi.

"ÇAĞRI DEĞİL ÇÖZÜM MERKEZİYİZ"

Başkan Av. Dursun son olarak sözlerine şunları ekledi:

'Çözüm merkezi bizim için çok önemli. Komşularımızın taleplerini aldığımız, onları memnun etme adına çok gayret gösterdiğimiz, onların Sultangazi'de mutlu ve huzurlu yaşamaları için büyük titizlikle takip ettiğimiz bir yer burası. Buradan vermiş olduğumuz hizmetin çok kaliteli olması için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın şikayetlerini en aza indirgemek için onların memnuniyetlerini mümkün olduğunca çoğaltmak için de bütün ekip arkadaşlarımızla gayret ediyoruz. Biz artık çağrı merkezi değil, çözüm merkeziyiz.?