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Sultan Tepe kimdir? Sultan Tepe kaç yaşında, nereli? Sultan Tepe hayatı ve biyografisi!

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Sultan Tepe kimdir? Sultan Tepe kaç yaşında, nereli? Sultan Tepe hayatı ve biyografisi!

Evli ve iki çocuk annesi olan Tepe, İTHİB ( İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği ) Yönetim Kurulu Üyeliği, İSO 7.Gurup Meclis Üyeliği ve İSO Yönetim kurulu görevlerinin yanı sıra TOBB İstanbul Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Fenerbahçe Kulübü üyesi olan Sultan Tepe kimdir? Sultan Tepe kaç yaşında, nereli? Sultan Tepe mesleği nedir? Sultan Tepe hayatı ve biyografisi nedir?

Evli ve iki çocuk annesi olan Tepe, İTHİB ( İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği ) Yönetim Kurulu Üyeliği, İSO 7.Gurup Meclis Üyeliği ve İSO Yönetim kurulu görevlerinin yanı sıra TOBB İstanbul Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Fenerbahçe Kulübü üyesi olan Sultan Tepe kimdir? Sultan Tepe kaç yaşında, nereli? Sultan Tepe mesleği nedir? Sultan Tepe hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SULTAN TEPE KİMDİR?

1966 Niğde doğumlu olan Sultan Tepe 1984 yılında Çamlıca Kız Lisesi'ni, ardından da ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesini bitirdi. 1990 yılında iş hayatına atılan Tepe 1995'ten buyana Teknik tekstiller için nitelikli ve fonksiyonel İplikler üretiminde faaliyet gösteren Tepar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk annesi olan Tepe, İTHİB ( İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği ) Yönetim Kurulu Üyeliği, İSO 7.Gurup Meclis Üyeliği ve İSO Yönetim kurulu görevlerinin yanı sıra TOBB İstanbul Kadın Girişimciler İcra Kurulu ve Fenerbahçe Kulübü üyesi olup, İngilizce Bilmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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