Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin görevine başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'İl Müftüleri Kararnamesi' ile Afyonkarahisar Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'İl Müftüleri Kararnamesi' ile Afyonkarahisar Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin görevine başladı.

Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin görevine başladı. Manisa Demirci İlçe Müftülüğü'nden, Şuhut'a tayini çıkan Müftü Aytekin, 1981 Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğdu. Evli ve iki çocuk babası olan Aytekin görevine kurum ziyaretleri ile başladı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title