Suhuf nedir? Kuran'da Suhuf ne demektir? Suhuf kelimesinin tanımı ve anlamı!! İslam dininde en sık kullanılan ve anlamı en çok merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. İnsanlar Suhuf nedir? Kuran'da Suhuf ne demektir? Suhuf kelimesinin tanımı ve anlamı! sorularını araştırmaktadır. Peki, Suhuf nedir? Kuran'da Suhuf ne demektir? Suhuf kelimesinin tanımı ve anlamı!

SUHUF NEDİR?

"Sahîfe" kelimesinin çoğul olup "sayfalar" anlamına gelen "suhuf", Peygamberlerden bazılarına verilen küçük kitapçıklara, risalelere denir. Kur'ân'da Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya sayfalar verildiği bildirilmektedir (Necm, 53/36-37; A'lâ, 87/14, 19).

Ebû Zer'den yapılan bir rivayete göre; Hz. Adem'e, on, Hz. Şit'e elli, Hz. İdris'e otuz ve Hz. İbrahim'e on olmak üzere peygamberlere toplam yüz sayfa verilmiştir (Süyûtî, ed-Dürrü'l-Mensûr, VIII, 489) (İ.K.)

--

Haberler.com - Gündem