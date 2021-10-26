Sudan'da darbe girişimi sonrası halk sokakta

Hartum'daki sivil hükümeti destekleyenler, darbe girişiminin ardından sokaklara inmesi

Lastiklerin yakılması

Sloganların atılması

HARTUM - Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Başkent Hartum'daki sivil hükümeti destekleyenler, darbe girişiminin ardından sokaklara indi.