Sudan'da darbe girişimi sonrası halk sokakta
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel
Hartum'daki sivil hükümeti destekleyenler, darbe girişiminin ardından sokaklara inmesi Lastiklerin yakılması Sloganların atılması HARTUM - Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.
Hartum'daki sivil hükümeti destekleyenler, darbe girişiminin ardından sokaklara inmesi
Lastiklerin yakılması
Sloganların atılması
HARTUM - Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Başkent Hartum'daki sivil hükümeti destekleyenler, darbe girişiminin ardından sokaklara indi.