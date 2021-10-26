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Sudan'da darbe girişimi sonrası halk sokakta

AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Hartum'daki sivil hükümeti destekleyenler, darbe girişiminin ardından sokaklara inmesi Lastiklerin yakılması Sloganların atılması HARTUM - Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.

Hartum'daki sivil hükümeti destekleyenler, darbe girişiminin ardından sokaklara inmesi

Lastiklerin yakılması

Sloganların atılması

HARTUM - Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi. Başkent Hartum'daki sivil hükümeti destekleyenler, darbe girişiminin ardından sokaklara indi.

Sudan'da darbe girişimi sonrası halk sokakta

Sudan'da darbe girişimi sonrası halk sokakta

Sudan'da darbe girişimi sonrası halk sokakta

Sudan'da darbe girişimi sonrası halk sokakta
AA / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Son Dakika Haberleri
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