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Steam'e QR kod ile giriş seçeneği geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Steam'e QR kod ile giriş seçeneği geliyor

Valve, QR kod ile giriş yapma özelliğini Steam Deck'te giriş yapmayı kolaylaştırmak için getiriyor olabilir.

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Steam'in kodunda yapılan yeni bir güncelleme, yaklaşan yeni bir giriş yönteminin işaretlerini içeriyor: Steam mobil uygulamasıyla QR kod tarayarak giriş yapma.

SteamDB'nin yaratıcısı Pavel Djundik'in attığı bir tweet'e göre: Özellik henüz yayınlanmadı, ancak el cihazına giriş yapmayı daha kolay hale getirmek için bu yılın sonlarında Steam Deck ile birlikte piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor. Steam Deck'in dokunmatik ekranı, şifreleri yazmanın çok zor olmayacağı anlamına gelmelidir, ancak bir QR kodunu tarayarak giriş yapmak daha büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Djundik'in vurguladığı kod iki giriş seçeneğini gösterir: biri hesap asıyla diğeri QR kodu ile. "Steam Mobil uygulaması üzerinden onayınız bekliyor" gibi giriş hatları sistemin nasıl çalışacağını göstermektedir. Jundik, tipik Steam oturum açma alanlarının yanına yerleştirilmiş bir QR kod kutusu ile geliştirme aşamasındaki Steam yapısından bir ekran görüntüsü daha paylaştı.

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Valve'ın Steam Guard özelliği zaten Steam mobil uygulamasını kullanarak iki faktörlü kimlik doğrulamayı destekliyor.

Valve'ın el tipi oyun bilgisayarı, SteamOS'un yeni bir sürümünü ve Linux tabanlı Steam Deck'te Windows için üretilen oyunları geliştiriciler açısından çok az çabayla çalıştırmak için çözümü olanProton için büyük bir iticilik getirecek. Geçtiğimiz haftalarda SteamOS'un yeni sürümünün masaüstlerine nasıl göründüğü de gözükmüştü ve Valve'ın Steam kütüphanesindeki her oyunun Steam Deck'te oynanabileceğine dair planları olduğu da belirtilmişti.

Steam'e QR kod ile giriş seçeneği geliyor

Steam'e QR kod ile giriş seçeneği geliyor

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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