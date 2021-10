9 bölümden oluşan Netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu. Dizinin ana karakterlerinden olan Squid Game dizisinin Kang Sae-byeok karakteri kimdir? HoYeon Jung kimdir? HoYeon Jung kaç yaşında ve nereli? soruları araştırıldı. Peki, Squid Game dizisinin Kang Sae-byeok karakteri kimdir? HoYeon Jung kimdir? HoYeon Jung kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SQUİD GAME DİZİSİNİN KANG SAE-BYEOK KARAKTERİ KİMDİR?

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

HOYEON JUNG KİMDİR? HOYEON JUNG KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

HoYeon Jung 23 Haziran 1994 doğumlu, Güney Koreli bir manken ve oyuncu. Vogue onu "Kore'nin bir sonraki top modeli" olarak adlandırdı ve aynı adı taşıyan şovun 4. sezonunda yer aldı (ikinci oldu). Models.com tarafından "En İyi 50" moda modelinden biri olarak gösterildi.

Jung HoYeon, Güney Kore, Seul'de doğdu ve iki kardeşi var. Jung, Lee Dong Hwi ile ilişki içindedir.

Jung, kariyerinin başlarında sahip olduğu alev kırmızısı saçları ve "ateşli" kişiliği ile tanınır. 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Seul Moda Haftası'nda bir menajer olmadan modellik yaptı ve ESteem Models'e imza atmadan önce orada yerleşti ve halka açık olmak için Kore'nin Next Top Model'inde yer aldı. Korea's Next Top Model'den sonra Vogue Girl Korea, Naylon Korea ve ELLE Wedding gibi dergilerde yer aldı. Ayrıca Shin Hyun-ji ve Hwang Hyun-joo ile First Look Korea dergisinin yayılmasında ve Lucky Chouette için bir kampanyada yer aldı.

Jung, 2016'da Louis Vuitton'a özel olarak uluslararası giriş yaptı ve aynı zamanda Açılış Töreni ile çıkış yaptı. O sezon ayrıca Marc Jacobs, Fendi, Max Mara, Alberta Ferretti ve Rag & Bone için yürüdü.

Sephora'nın "Let's Beauty Together", Chanel, Gap, Inc., Hermès, ve Louis Vuitton reklamlarında yer aldı.[16]

Jung, Vogue Japonya, Vogue Kore, W Kore ve Harper's Bazaar Kore'nin kapağında yer almanın yanı sıra Vogue, British Vogue, Dazed, Love dergisi ve CR Fashion Book için başyazılarda yer aldı.

Models.com, 2017'de onu sırasıyla "En İyi Yeni Oyuncu" ve "Yılın Modeli" adayı seçti.

2021 yılında Netflix dizisi Squid Game ile ilk çıkışını yaparak oyunculuğa adım attı.

