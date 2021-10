Spiderman No Way Home ne zaman çıkacak? Örümcek Adam Eve Dönüş Yok vizyon tarihi

Spiderman No Way Home ne zaman çıkacak? Peter Parker/ Örümcek Adam'ı canlandıran Tom Holland ile birlikte Zendaya, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch ve Alfred Molina'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin yönetmenliğini Jon Watts üstlenmiş ve senaristliğini Chris McKenna ve Erik Sommers yapmıştır. Peki, Örümcek Adam Eve Dönüş Yok ne zaman çıkacak? Spider-Man: No Way Home fragmanı izle! Spider-Man: No Way Home ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (İngilizce özgün adıyla Spider-Man: No Way Home) Columbia Pictures ve Marvel Studios tarafından ortaklaşa üretilen ve Sony Pictures Releasing tarafından dağıtılan, Marvel Comics karakteri Örümcek Adam çizgi romanlarından uyarlanan yakında çıkacak ABD süper kahraman filmidir. Örümcek Adam: Eve Dönüş (2017) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019) serisinin devamı niteliğindeki filmin Marvel Sinematik Evreni'nin 27. filmi olması planlanıyor. Peter Parker/ Örümcek Adam'ı canlandıran Tom Holland ile birlikte Zendaya, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch ve Alfred Molina'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin yönetmenliğini Jon Watts üstlenmiş ve senaristliğini Chris McKenna ve Erik Sommers yapmıştır.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü evresinin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 Aralık 2021'de piyasaya sürülecek. Dördüncü Örümcek Adam filmi ise henüz geliştirilme aşamasındadır.

Eve Dönüş ve Evden Uzakta filmlerinin ardından Eve Dönüş Yok adı verilen serinin son filmi 17 Aralık 2021'de sinemaseverler ile buluşacak.

OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Tom Holland - Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra örümcek benzeri yetenekler kazanan Peter Parker/ Örümcek Adam karakterini canlandırmaktadır. Holland, Cherry (2021) filmindeki gibi daha olgun roller üstlendikten sonra, sesini yükseltmenin ve "saf, çekici bir genç" zihniyetiyle birlikte Peter Parker'ı canlandırmaya geri dönmenin kendisini garip hissettirdiğini söyledi.

Zendaya - Parker'ın sınıf arkadaşı ve sevgilisi olan MJ karakterini canlandırmaktadır. Tam adı Michelle Jones'tur.

J. B. Smoove - Parker'ın öğretmeni olan Julius Dell karakterini canlandırmaktadır.

Jacob Batalon - Parker'ın en iyi arkadaşı olan Ned Leeds karakterini canlandırmaktadır. Batalon, filmdeki bu rolü için toplam 46 kg vermiştir.

Marisa Tomei - Parker'ın halası olan May Parker karakterini canlandıracaktır.

Jamie Foxx - Kaza sonrası üstün güçler kazanan bir elektrik ustası olan Max Dillon/ Electro karakterini canlandırmaktadır. Foxx, Sony'nin İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014) filmindeki rolünü yeniden canlandıracak. Ancak farklı olarak bu filmde mavi olarak tasvir edilmeyecek.

Benedict Cumberbatch - Kariyerini sona erdiren bir araba kazasının ardından Mistik Sanatlar Ustası olan beyin cerrahı Dr. Stephen Strange karakterini canlandırmaktadır. Strange, yol gösterici olarak Örümcek Adam: Eve Dönüş (2017) filminde Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Tony Stark ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019) filminde Samuel L. Jackson'ın canlandırdığı Nick Fury karakterinin yerini alacak.

Alfred Molina - Bir kaza sonucu vücuduna kaynaşmış dört mekanik kola sahip olan bilim adamı Otto Octavius/ Doktor Octopus karakterini canlandırmaktadır. Molina, Sony'nin Örümcek Adam 2 (2004) filmindeki rolünü, karakterin hikâyesi ve ölümünün anlatılması için yeniden canlandıracak. Molina bu yaklaşıma şaşırmıştı çünkü Örümcek Adam 2 filminden beri yaşlanmıştı ve artık aynı fizikselliğe sahip değildi. Molina'nın Örümcek Adam 2'deki gibi görünmesini sağlamak için dijital yaşlandırma kullanıldı.

Ayrıca Tony Revolori ve Hannibal Buress'da Parker'ın sınıf arkadaşı ve rakibi Eugene "Flash" Thompson ve Koç Wilson rollerini yeniden canlandırırlarken Angourie Rice Parker'ın sınıf arkadaşı ve Leeds'in eski kız arkadaşı olan Betty Brant karakterini canlandıracak. Ek olarak Holland'ın kardeşi Harry, Cherry filminde canlandırdığı uyuşturucu satıcısı rolüyle Eve Dönüş Yok'ta cameo olarak yer alacak.

YAYIMLANMASI

Gösterimleri

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok'un 17 Aralık 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Daha önce 16 Temmuz 2021'de piyasaya sürülmesi planlanan filmin gösterim tarihi COVID-19 salgını nedeniyle önce 5 Kasım 2021'e, daha sonra da Aralık 2021'e kaydırıldı. Film, Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü evresinin bir parçası olacak. Ağustos 2021'de Sony ve CJ 4DPlex, Eve Dönüş Yok da dahil olmak üzere Sony'nin 15 filminin üç yıl boyunca ScreenX formatında yayımlaması için bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Ev sineması

Nisan 2021'de Sony, Disney ile sözleşme imzaladı ve bu sözleşme sonrası Disney, geçmiş Örümcek Adam filmleri ve Marvel karakterlerinin Sony Pictures Universe dahilindeki içerikleri de dahil olmak üzere birçok içeriği Disney'in kendi kanallarında ve Hulu'da gösterme hakkı elde etti. Bu hak, içeriklerin Netflix üzerinde gösterilebilmesi için karara varıldıktan sonra elde edildi.

DEVAMI

Ağustos 2019'da serinin dördüncü filmi Eve Dönüş Yok ile birlikte geliştirilmeye başlandı. Şubat 2021'de Holland, Eve Dönüş Yok filminin Marvel ve Sony ile yaptığı sözleşme kapsamındaki son filmi olduğunu, ancak istenirse gelecek projelerde de Örümcek Adam karakterini canlandırmaya devam etmeyi umduğunu söyledi. Aynı yılın temmuz ayında Zendaya, başka bir Örümcek Adam filminin yapılıp yapılmayacağı konusunda bir fikrinin olmadığını söyledi.

