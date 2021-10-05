Soylu itfaiye personelleri ile bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soylu itfaiye personelleri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Soylu itfaiye personelleri ile bir araya geldi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 'Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası' nedeniyle ilçe itfaiye müdürlüğünde personellerle bir araya geldi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 'Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası' nedeniyle ilçe itfaiye müdürlüğünde personellerle bir araya geldi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, beraberindekilerle itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti. Soylu, her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası' münasebetiyle itfaiye teşkilatının haftasını kutladı. Ceylanpınar ilçe itfaiye amiri Mehmet Yamaç ve itfaiye personelleri tarafından karşılanan Soylu, başarılı çalışmalarından ötürü itfaiye personellilerini tebrik etti. - ŞANLIURFA

Soylu itfaiye personelleri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bensu Soral Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yaşar Kemal Mehmet Fatih Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Soylu itfaiye personelleri ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:14:48. #1.12#