Sosyete Mantısı nasıl yapılır? En güzel Sosyete Mantısı tarifi! Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Sosyete Mantısı tarifi oldu. Peki en güzel Sosyete Mantısı yemek tarifi nasıldır? Sosyete Mantısı yemeği nasıl yapılır? Sosyete Mantısı için gerekli malzemeler nelerdir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SOSYETE MANTISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Hamuru için gerekli malzemeler;

2 yufka

Tuz

Karabiber

250 g kıyma

1 soğan

Sosu için gerekli malzemeler; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1 su bardağı yoğurt

Tuz

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için gerekli malzemeler;



Ayçiçek yağı

SOSYETE MANTISI NASIL YAPILIR?

Yufkaları üst üste koyup 4 eşit üçgen kesin. İç harcı için; kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.

Harcı yufkalara paylaştırıp, üçgenlerin her birini rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında bükerek şekil verin. Açılmaması için kürdanla ucunu sabitleyin.

Ayçiçek yağını tavada kızdırın. Yufkaları kızgın yağda kızartıp havlu kağıt serili tabağa alın. Üzeri için tereyağını kızdırıp toz biberi ekleyin. Yoğurdu bir kasede çırpın.

Ezdiğiniz sarımsakları ilave edip karıştırın. Mantıların üzerine önce sarımsaklı yoğurt, sonra kırmızı biberli yağ gezdirerek servis yapın.

SOSYETE MANTISININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İç harcında kullanacağınız kıymaları kavurmayın. Çiğ bir şekilde baharatla harmanlayıp, yufkanın içerisine yerleştirin.

Yufkanın içini çok fazla doldurmamaya özen gösterin. Bu sayede taşmasını önleyebilirsiniz.

İsteğe göre tavuk kıyması veya patatesli harç da kullanılabilir.

Kızarttığınız mantıları kağıt havluda süzün ve servis tabağına alın.

Kızartmak yerine fırınlamak istiyorsanız, hamurun üstüne su serpiştirin ve fırına atın.

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