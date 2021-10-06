Sosyete Mantısı nasıl yapılır? En güzel Sosyete Mantısı tarifi! Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyete Mantısı nasıl yapılır? En güzel Sosyete Mantısı tarifi! Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Sosyete Mantısı nasıl yapılır? En güzel Sosyete Mantısı tarifi! Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sosyete Mantısı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sosyete Mantısı hazırlamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Sosyete Mantısı nedir? Sosyete Mantısı yapılır? Sosyete Mantısı nedir? Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir? İşte En güzel Sosyete Mantısı tarifi!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Sosyete Mantısı tarifi oldu. Peki en güzel Sosyete Mantısı yemek tarifi nasıldır? Sosyete Mantısı yemeği nasıl yapılır? Sosyete Mantısı için gerekli malzemeler nelerdir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SOSYETE MANTISI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Hamuru için gerekli malzemeler;

  • 2 yufka
  • Tuz
  • Karabiber
  • 250 g kıyma
  • 1 soğan

Sosu için gerekli malzemeler; Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

  • 1 su bardağı yoğurt
  • Tuz
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Kızartmak için gerekli malzemeler;

  • Ayçiçek yağı

SOSYETE MANTISI NASIL YAPILIR?

  • Yufkaları üst üste koyup 4 eşit üçgen kesin. İç harcı için; kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
  • Harcı yufkalara paylaştırıp, üçgenlerin her birini rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında bükerek şekil verin. Açılmaması için kürdanla ucunu sabitleyin.
  • Ayçiçek yağını tavada kızdırın. Yufkaları kızgın yağda kızartıp havlu kağıt serili tabağa alın. Üzeri için tereyağını kızdırıp toz biberi ekleyin. Yoğurdu bir kasede çırpın.
  • Ezdiğiniz sarımsakları ilave edip karıştırın. Mantıların üzerine önce sarımsaklı yoğurt, sonra kırmızı biberli yağ gezdirerek servis yapın.

SOSYETE MANTISININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

  • İç harcında kullanacağınız kıymaları kavurmayın. Çiğ bir şekilde baharatla harmanlayıp, yufkanın içerisine yerleştirin.
  • Yufkanın içini çok fazla doldurmamaya özen gösterin. Bu sayede taşmasını önleyebilirsiniz.
  • İsteğe göre tavuk kıyması veya patatesli harç da kullanılabilir.
  • Kızarttığınız mantıları kağıt havluda süzün ve servis tabağına alın.
  • Kızartmak yerine fırınlamak istiyorsanız, hamurun üstüne su serpiştirin ve fırına atın.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Joe Biden Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Ahmet Nur Çebi Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Emmanuel Macron Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sosyete Mantısı nasıl yapılır? En güzel Sosyete Mantısı tarifi! Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 21:17:15. #1.13#