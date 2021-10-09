Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 25. yeni bölüm canlı izle! Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

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SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

SON YAZ KONUSU NEDİR?

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün'ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, Sare'nin peşlerinde olduğundan şüphelenir ve hemen bir plan yapar ancak Sare'nin de başka bir planı vardır. Sare ve Selim arasında büyük bir oyun döner. Akgün ise tüm bu oyunların içinde kendi yolunu çizmeye çalışacaktır fakat Akgün'ün bilmediği bir şey vardır. Selim, Akgün ve çocukları için kendini feda etmeye hazırdır.

Cihan Sancaktar ise Yağmur'a ulaşmak için Naz ve Soner'i kullanır. Bu durum Akgün'ün kıskançlık krizine girmesine sebep olur. Yağmur ve Akgün arasındaki gerilim artar. Herkes tekrar dağılmak üzereyken onları bir araya getiren Altay olacaktır. Altay'ın girdiği geri dönülemez yol, acı bir şekilde de olsa birbirlerini korumak zorunda olduklarını onlara hatırlatır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Son Yaz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SON YAZ OYUNCU KADROSU

Alperen Duymaz - Akgün Gökalp

Ali Atay - Selim Kara

Funda Eryiğit - Canan Kara

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara

Emre Karayel - Fatih Doğanay

Sinan Tuzcu - Metin Yaman

Şebnem Dönmez - Serap Gök

Arif Pişkin - Selçuk Taşkın

Halil Babür - Soner Sancaktar

Sezer Koç - Emel Yaman

Yasemin Yazıcı - Naz Yaman Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Erdem Şanlı - Kaan Gök

Sarp İkiler - Arda Ateş

Ata Nedim Arman - Altay Kara

Yunus Narin - Eray Duraner

Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu

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