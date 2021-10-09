Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 25. yeni bölüm canlı izle! Son Yaz yeni bölümde neler olacak?
Ekranları sevilen dizisi Son Yaz bu akşam 25. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Son Yaz dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 25. yeni bölüm canlı izle! Son Yaz yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 25. yeni bölüm canlı izle! Fox TV Son Yaz full HD izle!
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Son Yaz her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün'ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir.
Selim, Sare'nin peşlerinde olduğundan şüphelenir ve hemen bir plan yapar ancak Sare'nin de başka bir planı vardır. Sare ve Selim arasında büyük bir oyun döner. Akgün ise tüm bu oyunların içinde kendi yolunu çizmeye çalışacaktır fakat Akgün'ün bilmediği bir şey vardır. Selim, Akgün ve çocukları için kendini feda etmeye hazırdır.
Cihan Sancaktar ise Yağmur'a ulaşmak için Naz ve Soner'i kullanır. Bu durum Akgün'ün kıskançlık krizine girmesine sebep olur. Yağmur ve Akgün arasındaki gerilim artar. Herkes tekrar dağılmak üzereyken onları bir araya getiren Altay olacaktır. Altay'ın girdiği geri dönülemez yol, acı bir şekilde de olsa birbirlerini korumak zorunda olduklarını onlara hatırlatır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Son Yaz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!
Alperen Duymaz - Akgün Gökalp
Ali Atay - Selim Kara
Funda Eryiğit - Canan Kara
Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara
Emre Karayel - Fatih Doğanay
Sinan Tuzcu - Metin Yaman
Şebnem Dönmez - Serap Gök
Arif Pişkin - Selçuk Taşkın
Halil Babür - Soner Sancaktar
Sezer Koç - Emel Yaman
Yasemin Yazıcı - Naz Yaman Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Erdem Şanlı - Kaan Gök
Sarp İkiler - Arda Ateş
Ata Nedim Arman - Altay Kara
Yunus Narin - Eray Duraner
Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu