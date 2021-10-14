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Yalnız yaşadığı evde yanarak can verdi

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Yalnız yaşadığı evde yanarak can verdi Uşak'ta evde yalnız yaşayan bir kişi, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

UŞAK (İHA) - Yalnız yaşadığı evde yanarak can verdi

UŞAK - Uşak'ta evde yalnız yaşayan bir kişi, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Uşak'ta merkeze bağlı Göğem köyünde bir ikamette, sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı doğrultusunda köye itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Titiz çalışma gerçekleştiren ekipler, yangını söndürme sırasında evde bir kişinin olduğunu fark etti. Ekipler, bir yandan evdeki vatandaşı dışarıya çıkarırken bir yandan da titiz çalışmalarla evdeki yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, yangında evde kalan şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri ise şahsın evde yalnız yaşayan Mehmet Durmuş olduğunu belirledi. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşadığı evde yanarak can verdi

Yalnız yaşadığı evde yanarak can verdi

Yalnız yaşadığı evde yanarak can verdi

Yalnız yaşadığı evde yanarak can verdi

Yalnız yaşadığı evde yanarak can verdi

Yalnız yaşadığı evde yanarak can verdi
İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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