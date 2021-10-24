Son dakika! Urla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika! Urla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
Son dakika! Urla'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haber: İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güvendik Mahallesi'ndeki bir ikamette gümrük kaçağı sigara alışverişi yapıldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda 13 bin 500 filtreli sigara, 9 bin şeffaf paket, 2,5 kilogram tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İkamette yakalanan şüpheli M.E. (48) gözaltına alındı.

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri
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