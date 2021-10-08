Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü. 8 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 30 bin 201 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 18 Ağustos'tan bu yana ilk kez 188 seviyesine düştü. İyileşen hasta sayısı 28 bin 167 olurken toplam 360 bin 115 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 167 hasta taburcu olurken bugün 360 bin 115 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 74.16 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 37 bin 763'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 427 bin 81 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 30 bin 897 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 714 bin 829 kişiye aşı yapıldı.

Koronavirüs tablosuna göre; vefat sayıları tam 51 gün önceki seviyeye geriledi. 18 Ağustos'ta vefat sayısı 168 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 19 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi

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