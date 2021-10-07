Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 32 bin 240 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 152 test yapıldı.

"217 SAYISINI ANLAMAK"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 73.80 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 73.80 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 674 bin 310'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 45 MİLYON 638 BİN 198 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 347 bin 957 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 45 milyon 807 bin 85 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 669 bin 992 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 30 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 438 de yeni vaka tespit edilmişti.

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