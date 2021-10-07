Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları bugün yine 30 bin sınırını aştı. 7 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 30 bin 19 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 236'dan 217'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 32 bin 240 olurken toplam 362 bin 152 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 32 bin 240 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 152 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 73.80 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 674 bin 310'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 347 bin 957 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 45 milyon 807 bin 85 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 669 bin 992 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 438 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
Servet Uzun
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